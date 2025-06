Prime pagine 24 maggio: la Juve di Motta, Fonseca vicino al Milan

L'anticipo di ieri vinto 3-2 dalla Fiorentina a Cagliari ha aperto la 38esima e ultima giornata di campionato in Serie A, che prosegue stasera con il ritorno a Genova diThiago Motta, per l'ultima volta sulla panchina del Bologna qualificato in Champions League prima di andare alla Juventus. In campo sabato alle ore 18 in casa contro il Monza, prima di Milan-Salernitana in serata a San Siro.

Domenica alle 18 c'è Napoli-Lecce e il Torino fa visita all'Atalanta, reduce dalla conquista dell'Europa League. Poi in serata si giocano Lazio-Sassuolo e Verona-Inter oltre a Empoli-Roma e Frosinone-Udinese decisive per la salvezza.

Intanto oggi si gioca anche in Spagna (Girona-Granada) e in Serie B con la semifinale di ritorno play-off tra Venezia e Palermo, sconfitto 1-0 all'andata in Sicilia.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, venerdì 24 maggio 2024.