Prime pagine 28 giugno: Milan, Lukaku più Abraham al prezzo di Zirkzee. Napoli, gelo Kvara

Giorno di vigilia per l'Italia, che alle ore 18 di sabato 29 giugno sfida la Svizzera a Berlino nella prima gara degli ottavi di finale a Euro 2024: chi passa il turno ai quarti trova la vincente di Inghilterra-Slovacchia, in campo domenica allo stesso orario. Nella stessa parte del tabellone ci sono Romania-Olanda e Austria-Turchia, in calendario martedì 2 luglio. Dall'altra parte si giocano Germania-Danimarca (sabato alle 21), Spagna-Georgia (domenica alle 21), Francia-Belgio e Portogallo-Slovenia (lunedì).

Intanto negli Stati Uniti si gioca la Copa America: i padroni di casa degli Stati Uniti perdono 2-1 contro Panama (espulso lo juventino Weah), mentre l'Uruguay di Bielsa dà spettacolo e rifila una manita alla Bolivia. Nella notte italiana si chiude la seconda giornata della fase a gironi con Colombia-Costa Rica e Paraguay-Brasile.

Sullo sfondo c'è sempre il calciomercato: la Juventus vende Kean alla Fiorentina e dà l'assalto a Thuram del Nizza, il Milan è tra Zirkzee e l'accoppiata Abraham-Lukaku. Quest'ultimo è anche nel mirino del Napoli, alle prese col caso Kvara, cercato dal PSG. La Roma tratta Le Fée.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, venerdì 28 giugno 2024.