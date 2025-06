Prime pagine 3 maggio: Juve, Rabiot-United. Offerta Napoli per Buongiorno, Guardiola su Mandas della Lazio

Archiviate le semifinali d'andata in Europa e Conference League con in campo Roma, Atalanta e Fiorentina, oggi è già tempo di Serie A con Torino-Bologna, l'anticipo della 35ª e quartultima giornata di campionato. Sabato la Lazio gioca a Monza, poi in serata l'Inter fa visita al Sassuolo.

Domenica all'ora di pranzo c'è Cagliari-Lecce, nel pomeriggio Empoli e Verona giocano in casa rispettivamente contro Frosinone e Fiorentina. Alle 18 si gioca Milan-Genoa a San Siro, a seguire c'è Roma-Juventus all'Olimpico. Lunedì si chiude con i posticipi Salernitana-Atalanta e Udinese-Napoli.

Intanto oggi si gioca anche in Francia (Tolosa-Montpellier e Lens-Lorient), Germania (Hoffenheim-Lipsia), Inghilterra (Luton-Everton) e Spagna (Getafe-Athletic Bilbao).

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, venerdì 3 maggio 2024.

