Le squadre più tifate al mondo: Milan sopra l'Inter, altre due italiane in top-15

Quali sono le squadre di calcio più tifate al mondo? Ogni anno i top club europei e non si contendono lo scettro del più amato dai fan, non solo a livello locale ma anche e soprattutto al di fuori del proprio Paese.

Un censimento unico non esiste, ma nel corso degli anni diversi studi hanno provato a dare una risposta. E' quello che ha fatto il portale Zeelo, analizzando i dati legati ai social, agli ascolti TV, al merchandising e ad altri fattori fornendo una stima approssimativa.

LA TOP-15 MONDIALE - Quel che ne emerge, riporta Transfermarkt.it, è una top-15 che vede il Real Madrid vincitore dell'ultima Champions League solo sul gradino più basso del podio per quanto riguarda il numero stimato di tifosi in giro per il mondo. In questa classifica sono presenti quattro club italiani, il cui ordine cambia guardando invece la classifica in Italia.