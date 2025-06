Leao e Fonseca, la loro storia al Milan a colpi di dichiarazioni e incomprensioni

Ribaltando, alla bisogna, pure gerarchie e modi di pensare, l'attività che – alla luce di certi atteggiamenti visti nelle prime sette di campionato e due di Champions League – sta costando parecchia fatica al tecnico portoghese.

Per il suo numero 10, Paulo Fonseca ha avuto sempre “un occhio di riguardo”, come conferma la sequenza di dichiarazioni che hanno avuto Leao come protagonista. Anche il classe '99 ha avuto modo di parlare del suo allenatore, ma a far parlare sono stati principalmente i comportamenti, i volti ed i gesti. Che, fatti in una certa maniera e con un determinato tempismo, assumono un significato ulteriore.