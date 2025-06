Lecce-Parma: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

L'avvio di campionato sprint del Parma ha prodotto tanta curiosità, ma meno punti di quanti forse i ducali di Fabio Pecchia avrebbero meritato. Dopo due sconfitte in rimonta contro Napoli e Udinese, gli emiliani sono attesi al Via del Mare di Lecce nella quinta giornata di campionato, con i salentini allenati da Luca Gotti apparsi in forma nell'ultima uscita in casa del Torino (0-0 con un super Milinkovic-Savic).

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.