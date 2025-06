"Leoni piace all'estero ma può restare a Parma": l'AD Cherubini sulla trattativa con l'Inter per Bonny, Cuesta e e il futuro di Pellegrini

Il dirigente del club ducali ha parlato dei gioielli di casa gialloblù, del nuovo tecnico e del futuro del difensore classe 2006, ma non solo.

Operazioni in fase di definizione e mercato in fermento in casa Parma, ma soprattutto tanti giovani in vetrina.

L’amministratore delegato del Parma Federico Cherubini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport e ha parlato dei gioielli di casa gialloblù.

La trattativa con l’Inter per Yann-Ange Bonny è in chiusura, con il calciatore che arriverà questa sera a Milano per sottoporsi alle visite mediche nella giornata di domani.

Ma l’A.D. del ducali ha rivelato l’interesse di alcuni club esteri per Giovanni Leoni, difensore classe 2006 che piace alle big di Serie A, e ha parlato anche di Pellegrino, altro talento in forza alla squadra di Cuesta.