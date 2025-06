Liberi e sul mercato: da Marcos Alonso a Hermoso e Rabiot, 20 colpi a zero che fanno gola alla Serie A

Il 1° luglio 2024 è finalmente arrivato e con esso, dopo la chiusura ufficiale dei bilanci e il termine della stagione chiusa il 30 giugno, si dà ufficialmente il via all'annata 2024-2025 per la Serie A, ma non solo, anche per tutti i campionati d'Europa. E con l'apertura stagionale è arrivato ufficialmente anche il via al calciomercato estivo, con i primi colpi già ufficializzati che però diventano operativi a livello federale soltanto dalle prime ore di oggi.

Ci sono tanti affari e tanti contratti da depositare, come ad esempio Zielinski e Taremi per l'Inter, già da tempo annunciati, ma ce ne sono altrettanti che vedranno proprio i prossimi giorni come quelli più importanti. I due calciatori bloccati dai nerazzurri, infatti, erano in scadenza di contratto al 30 giugno 2024 e oggi risultano a tutti gli effetti svincolati e liberi da accordi.

Scorrendo l'elenco dei giocatori privi di contratto a partire da oggi sono tantissime le occasioni a parametro zero che i club di Serie A potrebbero scegliere di percorrere. A partire dal più chiacchierato, Adrien Rabiot, rimasto libero dopo la fine dell'accordo con la Juventus, passando per Mario Hermoso, proposto a più riprese e perfino al grande ex Marcos Alonso. Ne abbiamo scelti 20, chi arriverà o rimarrà alla fine in Serie A?