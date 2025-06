L'Inter tratta Palacios: cosa manca per chiudere l'ultimo colpo e perché i nerazzurri l'hanno scelto

Alla fine ha vinto, o per lo meno dovrebbe vincere, la linea Oaktree: per sopperire all'infortunio di Buchanan a inizio estate con il Canada, l'Inter, con l'alzamento di Carlos Augusto, punterà su un difensore giovane avallando un piccolo ma sostanziale investimento invece che andare su uno svincolato d'esperienza, come potevano essere Mario Hermoso o Ricardo Rodriguez. Una volta vagliati vari profili come quelli di Zeze del Nantes, Kiwior dell'Arsenal, Renan dello Zenit di San Pietroburgo e Faye del Barcellona, la scelta è caduta su Tomas Palacios, classe 2003 dell'Independiente Rivadavia.