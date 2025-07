Redazione Calciomercato 04 lug 2025 , 18:37 Ultimi aggiornamenti: 04 lug 2025, 18:37

Lione, 200 milioni entro il 10 luglio per evitare la retrocessione in Ligue 2

Il 10 luglio ci sarà l'udienza d'appello per il Lione: servono 200 milioni di euro per evitare la retrocessione in Ligue 2

