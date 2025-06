Liste Milan, chi fa spazio a Emerson, Fofana, Samardzic e Abraham

Il nuovo Milan di Paulo Fonseca prende forma, in campo e sul mercato. Mentre il tecnico portoghese e la squadra si preparano per l'amichevole con il Barcellona, ultimo appuntamento del Soccer Champions Tour e match che chiude la tournée negli Stati Uniti, Furlani e Moncada portano avanti le varie trattative tra entrate e uscite e regalare altri rinforzi dopo Alvaro Morata e Strahinja Pavlovic.

Un occhio all'aspetto tecnico e uno a quello economico delle varie operazioni, ma c'è anche un altro fattore che va sempre tenuto in considerazione: le liste, quella per la Serie A e quella da consegnare alla UEFA per la prossima Champions League.

MILAN, LISTA SERIE A E UEFA: REGOLAMENTO E SITUAZIONE

Come vanno a impattare i nuovi acquisti e come andrebbero gestiti gli eventuali altri rinforzi in arrivo? E' un tema di analisi in continua evoluzione e che condiziona le scelte in entrata e in uscita. Su Calciomercato.com abbiamo già spiegato il regolamento, diverso in alcuni dettagli tra Serie A e UEFA, ma entriamo nello specifico considerando le prossime mosse del Diavolo: chi deve fare spazio?