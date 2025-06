Liverpool-Bournemouth: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

Il Liverpool di Arne Slot torna a concentrarsi sulla Premier League dopo il pieno di fiducia derivante dalla vittoria per 3-1 in casa del Milan in Champions League. L'impegno domestico non è dei più proibitivi, ad Anfield contro il Bournemouth di Iraola, ma già una settimana fa i Reds si sono fatti sorprendere dal Nottingham Forest, quindi il livello di attenzione dovrà rimanere alto.

