Lookman ko, l'Atalanta compra un attaccante: non solo Cherki, sale Maldini

La brutta notizia per l'Atalanta e per Gian Piero Gasperini è arrivata in mattinata, Ademola Lookman si ferma e rischia di stare fermo per diverse settimane. La società corre ai ripari e torna sul mercato: si cerca un attaccante.

Il tecnico dei bergamaschi aveva già manifestato l'esigenza di ingaggiare un nuovo rinforzo nel reparto offensivo nonostante l'ottimo rendimento di Mateo Retegui. Complice anche il lungo recupero di Gianluca Scamacca dall'infortunio al ginocchio, Gasp vorrebbe avere ulteriori risorse e ora l'infortunio di Lookman spinge la Dea ad approfondire il dossier.

LOOKMAN KO: LA SITUAZIONE VERSO JUVE E INTER

Inizialmente si pensava che per il nigeriano si trattasse di un guaio di natura muscolare, ma in realtà si tratta di un problema al ginocchio destro che rischia di tenere l'ex Leicester fuori dai giochi per un mese.

L'Atalanta si rituffa sul mercato, ma chi può prendere? Tra vecchi obiettivi e nuove occasioni: il punto.