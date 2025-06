Lotta salvezza, è rush finale tra 8 squadre: i calendari a confronto, chi evita la retrocessione

Per le squadre impegnate nella lotta salvezza, la giornata numero 31 è ormai agli archivi ed è già tempo di pensare alla 32esima. Quando mancano 7 turni alla fine del campionato, è già tempo di fare bilanci e di prepararsi al rush finale.

Sono ancora tanti i club coinvolti in una bagarre che vede in lotta otto squadre per quei poco ambiti ultimi tre posti che recano con sé un biglietto – per ora di solo andata – per la Serie B. Dal Como, tredicesimo con 33 punti, fino al Monza, ultimo a 15, in mezzo troviamo Verona a 31, Cagliari a 30, Parma a 27, Lecce a 26, Empoli a 24 e Venezia a 21.

Tra queste ci sono squadre che vivono momenti positivi, altre che non sanno più vincere, c’è chi ha cambiato allenatore e chi potrebbe farlo a breve. Bomber consumati e ritrovati, talenti in rampa di lancio e difensori arcigni, serviranno loro e tanto altro per portare a compimento la missione salvezza. E servirà anche un calendario propizio.