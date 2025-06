Lotta Scudetto: il calendario di Inter, Napoli e Atalanta, tutti gli ostacoli

Nell’ultimo weekend di Serie A, la lotta Scudetto, che fino a un paio di settimane fa poteva sembrare una questione riguardante esclusivamente il Napoli di Antonio Conte e l’Inter di Simone Inzaghi, è stata riaperta prepotentemente dal rientro dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini – vittoriosa sul campo dell’Empoli – e che attualmente si trova a solo due lunghezze dai partenopei e a tre punti dai nerazzurri capolisti. Le quote vincente Serie A 2025 per le scommesse sulle favorite per lo scudetto segnalano grande incertezza e uno scenario ancora tutto da scoprire.

SCENARI - Sono 12 i turni di campionato che mancano prima della chiusura della Serie A 2024/25 e al momento le prime tre squadre in classifica sono racchiuse in tre punti e gli scenari potrebbero ulteriormente cambiare dopo il prossimo turno, in cui ci sarà lo scontro diretto del Maradona tra Napoli e Inter; non è da escludere però anche un rientro della Juventus, reduce da quattro vittorie consecutive in campionato e ora quarta, a -5 dai bergamaschi (impegnati in casa contro il Venezia alla 27esima giornata).

SCONTRI DIRETTI - Da qui fino alla fine del campionato, tra Inter, Napoli e Atalanta, sono gli uomini di Gasperini quelli a cui mancano più scontri diretti - sette - di cui quattro in casa e tre in trasferta; segue l'Inter con cinque sfide contro avversarie 'vicine' in classifica (due a San Siro e tre fuori); chiudono i partenopei, che da qui fino al weekend del 24-25 maggio, avranno quattro incroci degni di nota (di cui però solo uno lontano dalle mura amiche, con il Bologna). Oltre agli impegni di Serie A ovviamente i meneghini avranno anche quelli di Champions League - contro il Feyenoord, andata il 5 marzo in Olanda e ritorno in casa l'11 marzo - e eventualmente quelli di Coppa Italia, per cui giocheranno il quarto di finale contro la Lazio nella giornata di martedì 25 febbraio.