Lotta Scudetto tra Inter e Napoli, dov'eravamo rimasti? Il calendario della volata finale

Dopo la sosta per le nazionali, l’ultima prima della fine del campionato, è tornata la Serie A e con essa la lotta Scudetto tra Inter e Napoli, distanziate in classifica da soli 3 punti: i nerazzurri saranno impegnati a San Siro contro l’Udinese mentre gli uomini di Antonio Conte se la vedranno contro il Milan al Maradona. Ma dove ci eravamo lasciati e come erano cambiati gli equilibri prima della pausa?

ALLUNGO INTER – Nell’ultima partita del 29° turno di campionato l’Inter era riuscita ad allungare sui partenopei, fermati 0-0 al Penzo dal Venezia, con il fondamentale successo ottenuto nel match del Gewiss Stadium sull’Atalanta di Gian Piero Gasperini, deciso dai gol di Carlos Augusto e di Lautaro Martinez a suggellare il successo dei meneghini. Considerando anche quello odierno sono 9 i turni di campionato che mancano prima della chiusura della Serie A 2024/25 e al momento i nerazzurri hanno tre lunghezze di distanza sui partenopei (e ben sei sull’Atalanta, comunque non ancora fuori dai discorsi per il Tricolore).

DA QUI ALLA FINE - Da qui fino alla fine del campionato, tra Inter e Napoli, sono gli uomini di Simone Inzaghi quelli a cui mancano più scontri diretti - tre - due in casa contro Lazio e Roma e uno in trasferta contro il Bologna; mentre la formazione di Conte è ferma a due sfide contro avversarie 'vicine' in classifica (nella giornata in corso contro il Milan e nella prossima a Bologna). Oltre agli impegni di Serie A ovviamente i nerazzurri avranno anche quelli di Champions League - contro il Bayern Monaco, andata l’8 aprile in Germania e ritorno in casa il 16 aprile - e quelli di Coppa Italia, per cui giocheranno contro il Milan in semifinale (il 2 aprile la prima sfida, il 23 dello stesso mese la seconda); non è da sottovalutare però anche il calendario degli azzurri, impegnati contro diverse squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere (Empoli, Monza, Lecce, Parma e Cagliari).

CASA E TRASFERTA - Inoltre il percorso rimanente di Inter e Napoli fino alla fine di questa Serie A sarà sostanzialmente equivalente in termini di gare in casa e fuori: cinque le partite tra le mura amiche e quattro quelle in trasferta. Fino alla giornata 34 (compresa) tra l'altro le due formazioni saranno sempre impegnate o entrambe in gare interne o tutte e due in match esterni; nell'ultimo turno invece - il numero 38 - i partenopei se la vedranno al Maradona contro il Cagliari mentre i nerazzurri giocheranno in trasferta al Sinigaglia contro il Como.