Lukaku-Ibrahimovic, amici mai: oggi le voci sul Milan, ma in passato solo veleni

"Il re sono io", "No, sono io", "A Milano non ci sono re, ma solo un dio". "Allora vado a giocare nella città del Papa". Uno scambio che riassume più o meno tre anni di battibecchi, a distanza e non, tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku, oggi Senior Advisor di RedBird e attaccante della Roma, in procinto di tornare al Chelsea.

Rifanno capolino le voci sul Milan, che lo preleverebbe in prestito, ma allora come si risolverebbero le frizioni con Ibra? Noi certo non possiamo entrare in questioni personali; al limite possiamo ripercorrere la Ibra vs Lukaku story con una fotogallery, che vi proponiamo qua sotto.