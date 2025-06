Maiorca-Real Madrid: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

Dopo il convincente esordio stagionale in Supercoppa UEFA, vinta a Varsavia contro l'Atalanta, è la volta per Kylian Mbappé di impattare sul pianeta Liga con la maglia del Real Madrid campione di Spagna e d'Europa in carica. Carlo Ancelotti e i Blancos sono attese a Son Moix, nelle Baleari, casa del Maiorca finalista dell'ultima Coppa del Re. La tana del Pirata Muriqi, ex Lazio, non è un campo facile per nessuno.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MAIORCA (4-3-3): Greif; Maffeo, Valjent, Raillo, Mojica; Darder, Mascarell, S. Costa; Asano, Muriqi, D. Rodriguez.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy; Tchouameni, Valverde; Rodrygo, Bellingham, Vinicius; Mbappé.