Attimi di paura allo stadio Franchi di Firenze, dove durante Fiorentina-Inter Edoardo Bove si è accasciato a terra perdendo i sensi: era il 17' del primo tempo quando il centrocampista classe 2002 si era piegato a gioco fermo per allacciarsi uno scarpino, si era ritirato su, qualche passo in avanti prima di cadere a terra a peso morto. Da lì, panico generale tra i giocatori in campo: mentre arrivavano i soccorsi e il giocatore veniva trasportato in ambulanza, i calciatori erano visibilmente spaventati per le condizioni dell'ex Roma, alcuni con le mani nei capelli e altri con le lacrime agli occhi.

I MESSAGGI PER BOVE - A distanza di qualche minuto dall'annuncio ufficiale della sospensione della partita, sono arrivati alcuni messaggi di sostegno nei confronti di Edoardo Bove da parte di personaggi del mondo del calcio. Dalle società ai giocatori, compagni di squadra e avversari. Anche il tennista Flavio Cobolli ha voluto esprimere la sua vicinanza verso l'amico e centrocampista della Fiorentina Bove.

