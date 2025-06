Manchester City-Inter: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

Inizia la Champions League 2024/25 ed è subito big match e rivincita della finale del 2023: il Manchester City affronta l'Inter.

I nerazzurri di Simone Inzaghi fanno il loro esordio nella massima competizione europea per club e nella prima giornata della fase campionato affrontano la squadra di Pep Guardiola. Un remake della finale di Champions del 2023, vinta dagli inglesi per 1-0 grazie al gol di Rodri.

L'Inter ci arriva dal pareggio di Monza in campionato (1-1), il City invece ha ottenuto contro il Brentford il quarto successo in altrettante gare di Premier League.

La nuova formula non prevede la fase a gironi con le classiche partite di andata e ritorno, ma una fase campionato a singolo girone con 36 squadre, ognuna delle quali giocherà otto partite contro otto avversarie diverse, quattro in casa e quattro in trasferta.

L'Inter, dopo il Manchester City, affronterà la Stella Rossa a San Siro, Young Boys in trasferta, Arsenal e Lipsia in casa, doppia trasferta contro Bayer Leverkusen e Sparta Praga, infine Monaco in casa.

Tutte le informazioni su Manchester City-Inter: quando si gioca, formazioni e dove vedere la partita in diretta in tv e streaming.