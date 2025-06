Manchester United-Fulham: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Il Manchester United debutta in Premier League con l'ex attaccante del Bologna Joshua Zirkzee che cerca i suoi primi minuti ufficiali con la maglia dei Red Devils dopo aver trascorso tutta la finale del Community Shield in panchina. L'avversario, il Fulham di Marco Silva, è meno ostico rispetto al Manchester City campione d'Inghilterra in carica, e Ten Hag ha già annunciato che gli ultimi arrivati De Ligt e Mazraoui faranno parte della squadra. I Cottagers non vogliono ridursi al ruolo di sparring partner, Iwobi e Smith-Rowe guidano le velleità della squadra londinese.

