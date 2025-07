Sancho, Garnacho, Antony, Rashford e Malacia hanno informato il Manchester United della loro intenzione di lasciare il club

Il Manchester United si prepara a una rivoluzione. Marcus Rashford, Antony, Alejandro Garnacho, Tyrell Malacia e Jadon Sancho hanno comunicato alla dirigenza dei Red Devils la loro intenzione di lasciare il club. E' quanto riporta Fabrizio Romano, che aggiunge che, per i cinque calciatori in questione, la società ha deciso di posticipare la data del rientro delle vacanze a fine luglio. In questo periodo si cercheranno le soluzioni per il futuro.

Tra ipotesi di mercato e possibili occasioni - anche per le squadre italiane - vediamo quali sono gli scenari per i cinque calciatori che lasceranno il Manchester United.