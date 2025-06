Manchester United, ufficiale: "Nuovo stadio più grande al mondo, Old Trafford da 100 mila posti!" VIDEO

Il Manchester United guarda avanti e punta sempre più in alto. La prima squadra è alle prese con l'ennesima stagione deludente, ma il club inglese ha grandi progetti anche fuori dal campo. Oggi ha annunciato l'intenzione di costruire un nuovo stadio da 100.000 posti, riqualificando l'area di Old Trafford. La capienza dell'impianto attuale è di 75.000 posti a sedere.

Jim Ratcliffe, co-proprietario del Manchester United, ha dichiarato: "Oggi è l'inizio di un viaggio incredibilmente emozionante verso la consegna di quello che sarà il più grande stadio di calcio al mondo (in realtà lo stadio più grande è il Runrado May 1st Stadium a Pyongyang in Corea del Nord, nda), al centro di un Old Trafford rigenerato. Il nostro attuale stadio ci ha servito brillantemente negli ultimi 115 anni, ma è rimasto indietro rispetto alle migliori arene dello sport mondiale. Costruendo accanto al sito esistente, saremo in grado di preservare l'essenza di Old Trafford, creando al contempo uno stadio davvero all'avanguardia che trasforma l'esperienza dei tifosi, a pochi passi dalla nostra storica sede".

L'amministratore delegato del Manchester United, Omar Berrada ha aggiunto: "Il nostro obiettivo a lungo termine come club è quello di avere la migliore squadra di calcio al mondo che gioca nel miglior stadio del mondo".

Sir Alex Ferguson ha commentato: "Il Manchester United dovrebbe sempre puntare al meglio in tutto ciò che fa, dentro e fuori dal campo, e questo include lo stadio in cui giochiamo. Old Trafford custodisce così tanti ricordi speciali per me personalmente, ma dobbiamo essere coraggiosi e cogliere questa opportunità per costruire una nuova casa, adatta al futuro, dove si possa scrivere una nuova storia".

Foster + Partners, il gruppo di architettura incaricato di progettare il distretto dello stadio, ha svelato immagini e modelli in scala di come sarebbe il nuovo stadio. Il fondatore e presidente esecutivo Norman Foster ha spiegato: "Lo stadio è contenuto da un vasto ombrello, che raccoglie energia e acqua piovana e ripara una nuova piazza pubblica che è il doppio di Trafalgar Square. Lo stadio rivolto verso l'esterno sarà il cuore pulsante di un nuovo distretto sostenibile, completamente percorribile a piedi, servito dai trasporti pubblici e dotato di natura. È una città in miniatura ad uso misto del futuro, che guida una nuova ondata di crescita e crea una destinazione globale di cui i cittadini di Manchester possono essere orgogliosi. Normalmente uno stadio richiederebbe 10 anni per essere costruito, noi dimezziamo quel tempo in 5 anni con la prefabbricazione".

