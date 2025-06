Manchester United, Zirkzee è UFFICIALE: cifre e commissioni, tutti i dettagli. "Qui per vincere più trofei"

La corsa a Joshua Zirkzee alla fine l'ha vinta il Manchester United che dopo il forfait ufficiale del Milan ha scelto di inserirsi con forza nella corsa all'attaccante olandese del Bologna battendo tutta la concorrenza e portandolo ad Old Trafford alla corte di un Erik ten Hag che in questi giorni, dopo il suo agognato rinnovo, si è speso in prima persona per chiudere l'acquisto. I Red Devils hanno messo sul piatto un'offerta maggiorata rispetto al valore della clausola rescissoria e dopo giorni di attesa oggi l'affare è divenuto ufficiale con un comunicato prodotto e pubblicato sul proprio sito web e sui canali social. Contratto fino al 30 giugno 2029 con opzione 2030.