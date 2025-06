Mantova-Salernitana: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Prosegue la 4a giornata della Serie B 2024/25 e tra i primi match dopo la chiusura ufficiale del calciomercato in programma c'è Mantova-Salernitana.

Squadre divise da due punti in classifica: i padroni di casa guidati da Davide Possanzini ne hanno 4 (pareggio contro la Reggiana, vittoria con il Cosenza e sconfitta con la Juve Stabia), gli ospiti guidati da Giovanni Martusciello ne hanno 6 (vittorie contro Cittadella e Sampdoria, in mezzo la sconfitta in casa del Sudtirol).

Tutte le informazioni su Mantova-Salernitana: quando si gioca, formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming.