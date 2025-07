Maresca sfida Luis Enrique, è l'ora di Chelsea-PSG. Chi gioca la finale del Mondiale per Club: probabili formazioni

Il momento è arrivato, stasera la finale del Mondiale per Club tra i Blues di Maresca e i parigini di Luis Enrique

Chelsea o Paris Saint-Germain: chi vincerà il Mondiale per Club FIFA 2025? Ormai l'attesa per conoscere la risposta è breve. Oggi, domenica 13 luglio, tutto si decide al MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey, dove alle 21 prenderà il via la finalissima del torneo che ha messo a confronto buona parte delle migliori squadre del mondo.

I vincitori della Conference League contro i campioni della Champions League, una sfida tutta europea quella che chiude l'annata 2024/25 con la possibilità di portare a casa il primo Mondiale allargato voluto dalla FIFA, che ha consentito alle squadre partecipanti di incassare un montepremi da 1 miliardo di euro.

Enzo Maresca va verso conferme, Luis Enrique non recupera gli squalificati: le ultime sulle scelte di formazione dei due tecnici in vista di Chelsea-PSG.