Emanuele Tramacere 11 lug 2025 , 10:18 Ultimi aggiornamenti: 11 lug 2025, 10:18

Matuidi: "Juve da Scudetto, Comolli l'uomo giusto. Xhaka da prendere e fossi in Kolo Muani resterei"

L'ex centrocampista francese ha fotografato la Juventus dall'esterno celebrando sia il neo direttore generale Comolli, con cui ha lavorato in Francia che la stella di Kenan Yildiz

Sono bastati 3 anni a Blaise Matuidi per entrare dritto nel cuore dei tifosi della Juventus. Un centrocampista umile ma dotato di grande corsa e qualità e soprattutto un vincente di quelli che a Torino hanno imparato, purtroppo, a rimpiangere. Oggi si è ritirato e vive a Miami dopo la sua ultima esperienza proprio nel club della città americana in MLS, ma segue ancora le avventure di casa bianconera. Intervistato da Tuttosport ha sottolineato l'importanza di una figura come Damien Comolli, con cui ha lavorato al Saint Etienne e di Kenan Yildiz per il futuro societario.