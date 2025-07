Alessandro De Felice 07 lug 2025 , 18:03 Ultimi aggiornamenti: 07 lug 2025, 18:03

Mbappé fa un passo indietro: ritirata la denuncia per tentata estorsione e mobbing contro il PSG

Restano in piedi le rivendicazioni economiche da 55 milioni, ma l’attaccante del Real chiude la via penale per tornare a concentrarsi solo sul campo.

