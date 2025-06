Mercato Como: Fabregas calamita, fatta per Varane dopo Reina e Moreno. Cosa manca per la Serie A

Il Como vuole ragionare in grande. O almeno così pare dando uno sguardo al mercato che stanno conducendo i lariani, alla ricerca di esperienza anche internazionale per affrontare il primo campionato di Serie A dopo più di 20 anni. Il progetto dei ricchissimi fratelli Hartono, che ha attratto al Sinigaglia gente come Thierry Henry e Jamie Vardy per la festa promozione, va avanti e ha sciolto anche il nodo stadio, che sarà pronto dopo le prime tre giornate da disputare in trasferta. Quale squadra, quali giocatori, ci entreranno? Vediamo qual è la situazione attuale, reparto per reparto.