Mercato, le trattative più calde: Calhanoglu, Retegui, Osimhen, Kean, Vlahovic, Jashari, Lang. Tutte le ultime

La panoramica sulle situazioni da tenere d'occhio sul mercato che ha aperto i battenti all'inizio della settimana

Il mercato estivo ha preso il via il 1 luglio, e ci terrà compagnia per i prossimi due mesi: fino al 1 settembre alle ore 20, ogni momento sarà buono per l'accelerata decisiva o per l'annuncio di acquisti e cessioni dei protagonisti della nostra Serie A. Qualche botto è partito già a giugno, nella sessione straordinaria di 10 giorni pre-Mondiale per Club, qualcuno è stato perfezionato tra gli ultimi giorni del mese scorso e i primi del corrente, ma il grosso ce lo dobbiamo aspettare da adesso in avanti. Vediamo allora quali sono i fronti più caldi del calciomercato italiano, tanto in entrata quanto in uscita.