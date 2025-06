Mercato invernale 2025: tutte le trattative e le operazioni concluse

Dopo aver festeggiato il capodanno è stato subito tempo di aprire i battenti della finestra di calciomercato invernale: da noi si è cominciato il 2 gennaio e si finisce il 3 febbraio a mezzanotte. Quasi cinque settimane per "riparare", visto che si parla di mercato di riparazione, ma anche per aumentare le qualità delle rose più forti e lanciare lo sprint decisivo nell'ottica di raggiungere, a maggio, gli obiettivi prefissati.

Non solo Serie A: in questa pagina seguiamo anche i movimenti più importanti nelle altre leghe maggiori europee, dunque Inghilterra, Spagna, Francia e Germania (con date che rimangono le stesse che osserveremo noi, solo con qualche variazione di orario), senza dimenticare le leghe ricche ed esotiche come l'Arabia Saudita (1 gen-30 gen) e qualche chicca dal resto d'Europa e dalle nostre Serie B e Serie C. Insomma, tutto il mercato che conta, giorno per giorno, ora per ora, fino al gong.

LUNEDI' 3 FEBBRAIO