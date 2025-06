Mercato Palermo: Dionisi abbraccia Henry, veto per la Serie B su Brunori. Idee Gomez, Mazzitelli e Ioannou

Dopo l'eliminazione nelle semifinali playoff per mano del Venezia poi promosso in Serie A, il Palermo studia un nuovo assalto alla massima categoria con il nuovo tecnico Alessio Dionisi. I rosanero stanno lavorando sul modulo 4-3-3 nel ritiro di Livigno, cercando di assimilare in fretta le idee dell'ex Sassuolo, ma dopo Gomis in porta, Nikolaou in difesa e il grande colpo Thomas Henry dal Verona per l'attacco, rimangono da puntellare diverse zone del campo.