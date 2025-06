Mercato Parma: da Suzuki tra i pali alle grandi manovre in fascia: obiettivi Laurienté ed Almqvist

Il Parma deve muoversi: la rosa che ha dominato la scorsa Serie B aspetta ancora il grosso dei rinforzi per mantenere la categoria. Il tecnico Fabio Pecchia ha abbracciato Emanuele Valeri in difesa e Zion Suzuki in porta, ma ha bisogno di potenza di fuoco soprattutto sulle fasce, il reparto di Man e Mihaila che potrebbero presto avere a che fare con concorrenza importante.

