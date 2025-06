Mercato, gli affari ufficiali: tutti gli arrivi e le partenze nelle 20 squadre di Serie A

Pronti, partenza, via! Lunedì 1° luglio si apre ufficialmente il calciomercato estivo 2024, che si chiude venerdì 30 agosto. Dopodiché i club italiani potranno ingaggiare soltanto i giocatori senza contratto prima della chiusura del mercato, che riaprirà per la sessione invernale da giovedì 2 gennaio a domenica 2 febbraio 2025. Calciomercato.com aggiorna l'elenco con tutte le partenze, i rientri e i nuovi arrivi annunciati dalle 20 squadre di Serie A.

Arrivi e partenze (non acquisti e cessioni) riassumono le novità rispetto alla scorsa stagione, per questo motivo Matias Soulé è passato dal Frosinone alla Roma (seppur via Juventus) e Daniel Maldini non figura negli arrivi del Monza perché era già lì nel campionato 2023/2024.

