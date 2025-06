Messina-Taranto: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Si giocherà sabato sera alle 20:45 Messina-Taranto, gara valida per la 3° giornata del Girone C della Serie C Now. Una sfida tra due squadre che non hanno ancora trovato il successo ufficiale in campionato e si trovano nei bassifondi della classifica, appaiate a un solo punto.

