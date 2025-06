Milan, accordo vicino per il rinnovo di Pulisic: rinnovo anti Premier e stipendio alla Leao

Christian Pulisic giura amore al Milan. L'americano e il club rossonero hanno infatti praticamente trovato l'accordo per il rinnovo di contratto, in una trattativa ben più semplice rispetto a quelle che riguardano gli altri due senatori, Mike Maignan e Theo Hernandez.

COME LEAO - Il nuovo accordo porterà l'ex Chelsea a prolungare fino al 2029, con uno stipendio netto di 5 milioni annui, in piena con quelli dei più pagati della rosa come Rafael Leao.

IL MIGLIOR ACQUISTO DI REDBIRD - Da quando è arrivato a Milano, nell’estate del 2023, Pulisic ha sempre fatto la differenza, in campo e fuori: il suo acquisto a 22 milioni dal Chelsea è la migliore operazione di calciomercato della coppia Furlani-Moncada.



NIENTE LIVERPOOL - Negli ultimi mesi la dirigenza rossonera ha lavorato alacremente per estendere l'opzione per rinnovare fino al 2029, premiando il numero 11 con un adeguamento dell’ingaggio che passerà dai 4 milioni attuali ai 5 netti a stagione. Niente Premier League dunque, con il Liverpool che si era interessato all’ex trequartista del Chelsea.