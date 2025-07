I due centrocampisti non fanno parte del progetto di Massimiliano Allegri: sondaggi dalla Saudi Pro League, il Milan aspetta le offerte giuste

Yacine Adli e Ismael Bennacer sono in uscita dal Milan. I due centrocampisti, rientrati rispettivamente dai prestiti alla Fiorentina e all'Olympique Marsiglia, non sono stati convocati da Massimiliano Allegri per il ritiro e sono sulla lista delle cessioni in casa rossonera.

La loro carriera potrebbe proseguire all'estero, in Arabia Saudita. Dalla Saudi Pro League sono in corso dei sondaggi che presto potrebbero tramutarsi in offerte concrete per i rossoneri. Con il Milan disposto ad ascoltare offerte per due calciatori che non fanno parte del progetto di Allegri e che potrebbero portare un tesoretto da investire non solo a centrocampo, ma anche in altri reparti.