Missione qualità e sostanza. Sono questi i due principi base sui quali si sta muovendo la squadra di mercato del Milan, chiamata, entro le prossime tre settimane, a definire e rinforzare la rosa da regalare a Paulo Fonseca, in vista dell’avvio della stagione (che per i rossoneri prenderà il via con il primo impegno di campionato, a San Siro, contro il Torino, in data sabato 17 agosto alle ore 20.45).

