Milan, all in su Morata: i dettagli dell'offerta, si prova chiudere nei prossimi giorni

Non c'è due senza tre per Alvaro Morata, che dopo la doppia esperienza a Torino con la Juventus potrebbe tornare di nuovo in Italia. Stavolta l'attaccante spagnolo è nel mirino del Milan, che dopo aver abbandonato la pista Zirkzee ha alzato il pressing sull'ex bianconero da due anni all'Atletico Madrid. La dirigenza rossonera è decisa a prendere Morata, Fonseca ha fretta di avere un nuovo attaccante il prima possibile e se stasera la Spagna dovesse uscire dall'Europeo (affronterà la Francia nel quarto di finale) si potrebbero accelerare i tempi.

MILAN, CON REDBIRD MENO SOLDI AGLI AGENTI

Scorri la gallery per continuare a leggere l'articolo