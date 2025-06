Milan, Ancelotti dopo Guardiola e Haaland: le foto con Cardinale, Ibrahimovic e Fonseca

Prosegue la tournée del Milan degli Stati Uniti. Oggi la squadra rossonera si allena per l'ultima volta a New York, per poi trasferirsi a Chicago. Dove, nella notte italiana tra mercoledì e giovedì con calcio d'inizio alle ore 2.30, giocherà contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti campione d'Europa e di Spagna.

CON GUARDIOLA - Intanto emerge il dietro le quinte fotografico dell'altra amichevole di lusso vinta 3-2 dal Milan contro il Manchester City campione d'Inghilterra. Tornando a giocare per la prima volta dal 2012 nel leggendario New York Yankee Stadium, il Milan si è sentito un po' a casa, vista la partnership strategica stretta grazie a RedBird con i New York Yankees del proprietario Hal Steinbrenner e del presidente Randy Levine. Accolti dal patron rossonero Gerry Cardinale al loro arrivo allo stadio prima del match.