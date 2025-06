Milan, pericolo dall'Inghilterra: il West Ham si inserisce per Fullkrug

Si è raffreddata rispetto a qualche giorno fa la pista che porta Niclas Fullkrug al Milan: il panzer tedesco classe 1993 è uno dei profili che l'area mercato rossonera affiancherebbe volentieri ad Alvaro Morata nell'attacco a disposizione di Fonseca, ma la volontà del tecnico giallonero Sahin di tenerlo e il prezzo che non accenna a scendere sotto i 15 milioni di euro hanno frenato gli entusiasmi. Per il momento non arrivano aggiornamenti da via Aldo Rossi, mentre invece qualcosa si muove in Inghilterra.