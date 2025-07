Daniele Longo 11 lug 2025 , 15:34 Ultimi aggiornamenti: 11 lug 2025, 17:52

Milan, bloccato Terracciano: contatti con la Fiorentina

Sportiello sta trattando la risoluzione del contratto in scadenza nel 2027 con il Milan. Per la sua eventuale sostituzione Terracciano della Fiorentina è nettamente in pole

