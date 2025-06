Milan, Camarda nella storia: il terzo rossonero più giovane di sempre titolare in A. Caccia al record di Rivera

Francesco Camarda scrive la storia del calcio italiano e del Milan: al fischio d’inizio – fissato alle ore 18 - della sfida, valida per la dodicesima giornata di Serie A, contro il Cagliari, di scena all’Unipol Domus del capoluogo sardo, il giovane centravanti classe 2008 è diventato il terzo giocatore più giovane di tutta la storia rossonera a disputare una partita dal primo minuto. Un esordio – che, in caso di gol, lo proietterebbe a sconfiggere il record appartenente a Gianni Rivera - da titolare che il gioiello del Milan Futuro ricorderà per tutta la sua carriera e che si aggiunge a tutta una serie di primati che il predestinato del calcio italiano ha già battuto nel corso della sua precoce esperienza nel mondo dei professionisti.