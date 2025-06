Milan, capitan Leao è un altro giocatore: così Fonseca sta domando il suo talento

Qual è il capo di accusa mosso più spesso a Rafael Leao dai suoi detrattori? Già, proprio quello dell'indolenza, del caracollare per il campo e poi ricercare la giocata a effetto, anche sacrificando un po' di sana concretezza. Per non parlare, poi, della scarsa efficacia sotto porta. Ebbene, quello visto nelle ultimissime uscite, e in special modo in Milan-Lecce, gara in cui ha indossato la fascia da capitano, è un Leao "diverso", tatticamente e per atteggiamento. Scendiamo leggermente nel dettaglio.

