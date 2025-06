Milan, c'è la disponibilità di Fullkrug: si inizia a trattare col Borussia Dortmund

Prima le voci sul Torino, poi un accostamento alla Fiorentina: la scelta di Niclas Fullkrug nell'estate del 2023 è ricaduta sul Borussia Dortmund, per rimanere in Germania nell'anno che portava agli Europei, e si è rivelata una decisione azzeccata. Una finale di Champions League e un Euro 2024 da bomber di riserva con due reti all'attivo dopo, per Fulle torna a bussare la Serie A, e stavolta i colori sono quelli ancor più blasonati del Milan.