Milan, c'è un fattore che favorisce Samardzic: distanza sulle cifre, contatti costanti

È l’estate di Lazar Samardzic. Ancora una volta. Il talentuoso trequartista classe 2002 (in campo nel secondo tempo dell'amichevole vinta oggi per 1-0 dall'Udinese contro i ciprioti dell'Aris Limassol) è finito nuovamente al centro dei rumors di mercato: se lo scorso anno, era sfumato dopo aver già effettuato le visite mediche il suo passaggio all’Inter, ecco che in questa sessione è sempre una compagine milanese che alzando il pressing nei suoi confronti. In questo caso, però, è il Milan ad aver alzato le antenne e aver puntato il mirino sul gioiello dell’Udinese. Chiaro come la triade dirigenziale composta da Furlani, Moncada e D’Ottavio dovranno superare l’ostacolo rappresentato dalla chiara volontà da parte del club friulano di non cedere ad alcuna pressione e non scendere al di sotto della cifra richiesta al board rossonero. In quel di Via Aldo Rossi, tuttavia, esiste la convinzione che ci sia margine per smussare la rigidità di Pozzo e famiglia, anche grazie a tre fattori che possono aiutare la buona riuscita dell’affare.

