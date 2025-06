Milan: chi è, come gioca Pavlovic e di chi può prendere il posto

Sono ore incandescenti in casa Milan, pronto a chiudere il secondo colpo della sua sessione estiva di mercato. Come svelato nel corso degli ultimi giorni da Calciomercato.com, la dirigenza rossonera, con a capo l’amministratore delegato Giorgio Furlani, ha raggiunto un’intesa di massima con il Salisburgo per Strahinja Pavlovic. Siamo nella fase più avanzata della trattativa: la base fissa dell’accordo tra i due club parte da una cifra che si aggira tra i 19 e i 20 milioni di euro. Per Pavlovic è pronto un contratto quinquennale con un ingaggio da 1,5 milioni di euro a stagione.