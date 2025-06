Milan, chi è Silvano Vos: il nuovo Seedorf dell'Ajax da 3000 palleggi a 11 anni

Il Milan è sempre alla ricerca di talenti futuribili, di prospettiva che possano aumentare il bagagli tecnico a disposizione non solo della prima squadra di Paulo Fonseca, ma anche della formazione Under 23 allenata da Daniele Bonera (che ha ben figurato durante le prime due uscite – contro Lecco e Novara – ufficiali in Coppa Italia Serie C). In questo senso si inserisce Silvano Vos, con il quale il Milan ha già un accordo di massima.