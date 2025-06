Milan, con RedBird meno soldi agli agenti. Juventus regina delle commissioni in Serie A

Il Milan ha preso una direzione chiara con Elliott prima e RedBird poi (da luglio 2018 in avanti): vietato piegarsi alle richieste esose degli agenti in sede di calciomercato, una politica tradotta nei numeri.

Tra le big della Serie A, quella rossonera è la società che ha speso meno, a bilancio, per le spese corrisposte (commissioni) ai procuratori sportivi.

SOLO 27 MILIONI IN DUE ANNI - E' quanto emerge dai dati ufficiali della FIGC, un dato che emerge in maniera ancora più netta se si analizzano i dati del biennio 2022-23, ossia dall'arrivo del fondo di Gerry Cardinale alla guida del Milan: i rossoneri hanno pagato in commissioni solo poco più di 27 milioni di euro (12 nel 2022, 15.2 nel 2023), molti meno rispetto a Inter e Roma per non parlare della Juventus, 'regina' di questa classifica.

LE COMMISSIONI PIU' ONEROSE - Nel corso di questi anni il Milan ha detto no a diverse operazioni per questioni di commissioni, dal rinnovo di Gianluigi Donnarumma fino ai mancati arrivi di Mehdi Taremi, Tommaso Mancini, Ozan Kabak e Matija Popovic. Dal 2018 ad oggi, le commissioni più alte versate dai rossoneri sono state per gli agenti di Lucas Paquetà (2.9 milioni) e Charles De Ketelaere (2.8).