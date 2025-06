Milan, contatti per Abraham: c'è il sì del giocatore, ecco tutta la verità

Il Milan è alla continua ricerca di rinforzi nel reparto offensivo. Il numero uno sulla lista degli obiettivi è Alvaro Morata, centravanti spagnolo in forza all’Atletico Madrid. I rossoneri sono pronti ad accontentare l’ex Juventus con un contratto di 4 anni a 5,5 milioni di euro a stagione. Il senior advisor di RedBird, Zlatan Ibrahimovic, non appena avrà l’okay definitivo da parte di Morata, avviserà i Colchoneros della volontà di pagare la clausola di rescissione pari a 13 milioni di euro. L’attaccante iberico, se tutto andrà come previsto, svolgerà le visite mediche tra la giornata di martedì e mercoledì. Ma la dirigenza meneghina non si limiterà all’ex Real Madrid: il classe ‘92 sarà solo il primo innesto di una precisa strategia da parte del board di Via Aldo Rossi.